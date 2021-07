Dovrebbe sbloccarsi a breve la situazione per tutti coloro che attendono segnali a proposito del riesame delle domande per il bonus 2400 euro, in riferimento a quanto raccolto in giornata tramite INPS. Dopo il bollettino che abbiamo condiviso sulle nostre pagine nei giorni scorsi, infatti, tocca tornare sull’argomento per dare un segnale a chi vorrebbe saperne di più sulla propria situazione. Qualcosa si sta muovendo e a giorni tutti dovrebbero ricevere un segnale concreto sotto questo punto di vista.

Cosa sappiamo sul riesame delle domande per bonus 2400 euro a detta di INPS

Effettivamente, in settimana in tanti hanno posto una domanda ricorrente sui social ad INPS, nel tentativo di comprendere come stiano evolvendo le cose a proposito del riesame delle domande. La questione bonus 2400 euro, infatti, dovrebbe sbloccarsi in un senso o nell’altro nei prossimi giorni anche per queste persone in bilico, almeno stando alle indicazioni che risultano reperibili oggi 21 luglio all’interno dei canali ufficiali di INPS:

“Buongiorno. I riesami sono cominciati con la comunicazione ufficiale di 10 giorni fa. Le tempistiche dipendono dalla singola sede ma le disposizioni sono già state correttamente inviate e molti riesami sono già stati accolti“.

Dunque, non abbiamo date precise da comunicare, ma una presa di posizione quantomeno incoraggiante per tutti coloro che, ancora oggi, brancolano nel buio sull’argomento. La speranza è che entro la fine di questa settimana ci possa essere un verdetto per il riesame delle domande sul bonus 2400 euro, in modo da avere un’idea più precisa su quello che ci aspetta a breve termine. Qualora la situazione dovesse risultare invariata, INPS invita tutti a contattare la sede locale, in modo da velocizzare l’iter in termini di assistenza. A voi come stanno andando le cose? Fatecelo sapere qui di seguito con un commento.