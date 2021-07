Si torna a parlare in queste ore di una forma di supporto molto importante qui in Italia, in relazione al bonus 2400 euro. In tanti hanno già ricevuto il sostegno economico legato alla pandemia, ma come abbiamo riportato non molto tempo fa all’interno del nostro magazine, ci sono ancora un po’ di nodi da sciogliere. Cerchiamo di fare il punto della situazione per due particolari contesti, in modo che il quadro risulti aggiornato per tutti oggi 15 luglio qui in Italia. Tra l’altro, dopo un mese abbondante di attesa.

La situazione sul bonus 2400 euro: tra riesame domanda ed integrazione al Reddito di Cittadinanza

Come evolvono le cose per tutti coloro che aspettano ancora il bonus 2400 euro? Come accennato, i casi da analizzare con grande attenzione sono due. Il primo investe l’integrazione della quota al Reddito di Cittadinanza. Purtroppo, in questo particolare contesto, stiamo accumulando un ritardo inaspettato e la presa di posizione di INPS non aiuta a sciogliere i dubbi: “Al momento non abbiamo ancora indicazioni specifiche a riguardo“. Insomma, questione in via di definizione. Si spera a breve termine.

Pur indirizzando gli utenti altrove, qualche segnale più positivo da INPS, in merito al bonus 2400 euro, ci arriva a proposito del riesame di domande che in un primo momento erano state rigettate. Qui, infatti, tutti dovrebbero avere feedback a stretto giro: “Per quanto riguarda le richieste di riesame stanno arrivando i primi esiti. Senta la sua sede territoriale competente“. Staremo a vedere se nel giro di una settimana gli utenti in bilico potranno fare finalmente questo step.

Solo nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro della situazione, in grado di farci orientare al meglio sul bonus 2400 euro. Nel frattempo, sentitevi liberi di riportare la vostra esperienza lasciando un commento a fine articolo.