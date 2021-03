Abbiamo nuovi elementi da prendere in considerazione questa mattina, a proposito del bonus facciate e quello inerente la ristrutturazione della casa all’esterno. Con il trascorrere delle settimane, infatti, aumentano le domande degli italiani e l’Agenzia delle Entrate di volta in volta ci fa capire cosa sia coperto e quali interventi invece non siano concepiti con l’agevolazione in questione. Un po’ come avvenuto ad inizio 2021, quando abbiamo condiviso un altro articolo del genere sul nostro magazine.

Altre precisazioni su bonus facciate e ristrutturazione della casa all’esterno

Di cosa dobbiamo prendere atto oggi 8 marzo, a proposito del bonus facciate e la relativa ristrutturazione della casa all’esterno? Un quesito recente menziona la possibilità di effettuare interventi sulla facciata in questione, premettendo che pur trovandosi all’interno del complesso, la parte interessata dai lavori per i quali si richiede una detrazione del 90% è visibile dal chiostro destinato anch’esso a uso pubblico. Insomma, una sorta di zona grigia che per forza di cose richiede un chiarimento ufficiale.

Replica che è arrivata puntuale lo scorso 5 marzo 2021, n. 154. L’Agenzia delle Entrate parte dal presupposto che “la sezione del palazzo su cui sono effettuati gli interventi sia visibile dal suolo a uso pubblico e sia stipulata in tal senso un’apposita convenzione con il Comune che ne disciplina tale utilizzo“. Fatta questa premessa, si evidenzia che la società possa contare sul bonus facciate. Questo, ovviamente, a patto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma che punta a dare un po’ di respiro agli italiani.

Dunque, la questione relativa al bonus facciate e la relativa ristrutturazione della casa all’esterno si arricchisce di un nuovo capitolo. Considerando la complessità di queste tematiche, è probabile che nel corso delle prossime settimane verranno alla luce ulteriori elementi meritevoli di approfondimento per gli italiani interessati. Avete riserve sull’argomento? Fateci sapere.