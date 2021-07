Non sono pochi i gamer in attesa di nuove disponibilità Xbox Serie X. Se non proprio come nel caso della PS5, anche la console Microsoft concorrente non è sempre a disposizione per l’acquisto, dunque le occasioni per conquistarla restano alquanto uniche e rare. Per fortuna ci pensa Mediaworld a comunicare, proprio come accaduto in questi giorni anche per il prodotto rivale di casa Sony, il giorno e l’ora esatta in cui sarà possibile tentare di accaparrarsi il prodotto sullo store online della catena di elettronica.

Quando partirà la vendita

La disponibilità Xbox Serie X sul sito Mediaworld è programmata per il prossimo giovedì 22 luglio. L’appuntamento con la console è previsto per il primo pomeriggio, come avviene di consueto anche in caso di vendite di PS5. Meglio stare in guardia dunque esattamente dalle ore 15 in poi, ossia dal momento esatto in cui (sempre con un bel po’ di fortuna, sarà possibile conquistare la propria unità.

La sezione del sito Mediaworld da tenere sotto osservazione è quella dedicata al mondo del gaming raggiungibile a questo preciso indirizzo. Già c’è da aspettarsi la coda virtuale che caratterizzerà anche la nuova vendita per la gran mole di potenziali acquirenti della console. Proprio per questo motivo, sarebbe davvero il caso di prepararsi per tempo al fatidico momento, dunque registrarsi al portale e verificare sempre che i dati personali e soprattutto quelli di pagamento e di spedizione siano corretti.

Non è noto il numero esatto di Xbox Serie X che saranno messe a disposizione per la nuova vendita su Mediaworld. Difficilmente queste soddisferanno tutte le richieste degli utenti interessati. Nel caso in cui l’occasione specifica non dovesse andare a buon fine, niente panico: la catena di elettronica non mancherà di comunicare nuovi slot nell’immediato futuro per il prodotto Microsoft come fa sempre anche per la PS5 Sony.