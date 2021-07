Tutti i gamers sono chiamati a raccolta, almeno quelli sempre in cerca di nuove disponibilità PS5 nel caso non siano ancora riusciti ad accaparrarsi la console oppure nell’ipotesi in cui vogliano regalarla a qualche amico o parente. Mediaworld tiene fede alla promessa di comunicare, anche con un discreto anticipo, gli appuntamenti nei quali mettere in vendita proprio l’agognata soluzione. Ebbene, a partire dalla settimana prossima, ci saranno tre specifici appuntamenti da non mancare, con l’indicazione abbastanza esatta dell’orario in cui tentare di acquistare l’ambito prodotto di casa Sony.

Già oggi 16 luglio sappiamo esattamente quando ci saranno nuove disponibilità PS5 su Mediaworld, dunque sul sito online della catena (mentre nei negozi fisici la soluzione non è al momento in vendita). La prima data da segnare in calendario è quella di lunedì 19 luglio quando, intorno alle ore 15, sarà possibile acquistare la PlayStation 5 nella sua versione Digital Edition. Il giorno 20 luglio, dunque martedì e grosso modo sempre alle 3 del pomeriggio, sarà il momento della PlayStation 5 nella sua standard edition ossia quella che supporta i titoli fisici.

Ultima ma pure interessantissima occasione è quella del prossimo mercoledì 21 luglio. Sempre intorno alle 3 del pomeriggio, la PlauStation 5 sarà disponibile in bundle con il titolo Ratchet & Clank: Rift Apart. Per la prossima settimana questa dovrebbe essere l’ultima occasione programmata dalla catena di elettronica.

L’unico consiglio valido nell’ottica di conquistarsi un’unità di PS5 su Mediaworld resta lo stesso già indicato in precedenti vendite. Al momento dell’acquisto bisognerà essere molto veloci, dunque sarà il caso di essere registrati al sito, verificare sempre i dati inseriti e soprattutto quelli relativi al pagamento con carta di credito o anche con account PayPal. Come al solito, nel momento in cui partirà la disponibilità della console partirà la coda virtuale per accedere all’acquisto. Bisognerà attendere pazientemente il proprio turno e non aggiornare mai la pagina dello store.