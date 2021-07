Un post divertente di Gianni Morandi su Harry Styles sta facendo impazzire i follower del cantautore di Monghidoro. La voce de L’Allegria ha pubblicato una serie di foto in cui vengono messi a paragone i suoi outfit con quelli dell’ex One Direction, scherzando sul fatto che gli abiti siano spesso somiglianti e con un interrogativo ironico.

Gianni Morandi su Harry Styles

“Sono io che copio lui o viceversa?”, si chiede Gianni Morandi di fronte a strane coincidenze. Nel primo scatto Harry Styles indossa giacca e pantaloni rosa su una camicia nera, proprio come Morandi nel video de L’Allegria. Nella seconda foto l’ex One Direction è sospeso per aria proprio come Morandi sul set del video Mi Fa Volare di Fabio Rovazzi. La terza immagine mostra entrambi in tenuta sportiva, con tanto di felpa con cappuccio.

Nella quarta foto Morandi e Styles indossano una camicia con dei fenicotteri rosa, nel quinto scatto i due artisti si trovano sul palco con una giacca luccicante e, infine, nella sesta e ultima immagine il cantautore italiano e la star britannica sfoggiano una camicia blu a quadri. Ecco il messaggio di Morandi:

“Harry Styles, la star inglese, l’ho conosciuto come componente degli One Direction, a Sanremo nel 2012.

Sono io che copio lui o viceversa?”.

L’ironia di Morandi che ci mancava

Dopo la breve pausa di Gianni Morandi dai social dovuta al terribile incidente col fuoco, il cantautore di Monghidoro è più in forma che mai. L’Allegria è ancora oggi un successo, specialmente grazie alla motivazione inoculata da Jovanotti che, tra l’altro, si è ferito durante le riprese del video girato insieme a Valentino Rossi.

Oggi Gianni Morandi sta bene ed è in piena ripresa dopo quel brutto episodio, e lo dimostra anche con questo post pubblicato nella serata di ieri su tutti i canali social. Di seguito il post originale pubblicato da Gianni Morandi su Harry Styles, per il quale i suoi fan hanno già una risposta: “Gianni, è lui che ti imita. Sei tu il maestro”.