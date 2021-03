Gianni Morandi è stato ricoverato d’urgenza per ustioni, in seguito ad un grave incidente. Il cantante stava svolgendo in prima persona alcuni piccoli lavori in campagna quando si è trovato a bruciare delle sterpaglie. Deve aver perso l’equilibrio per un attimo ed è finito nel fuoco, facendo leva – probabilmente – sulla mano destra, quella che ha accusato maggiormente le ustioni.

Lo riporta Repubblica che racconta che Gianni Morandi si è ferito ad entrambe le mani e alle gambe mentre bruciava sterpaglie in campagna in un pomeriggio di apparente tranquillità, sfociato in una corse all’ospedale e al ricovero d’urgenza per ustioni.

Repubblica riporta anche che, dopo le prime cure all’Ospedale Maggiore di Bologna, Gianni Morandi è stato trasferito al centro Grandi Ustionati di Cesena dove sembra essersi già ripreso. Ha recuperato le forze e ha iniziato a scherzare simpaticamente con il personale sanitario nelle scorse ore.

A raccontare l’accaduto a Repubblica sono state persone dello staff di Morandi, che hanno riferito al quotidiano: “Stava bruciando delle sterpaglie quando è scivolato, si è aggrappato e si è procurato delle ustioni. Si è molto spaventato e lo hanno portato subito a Bologna dopo l’intervento del 118”.

Non troppo tempo prima, lo stesso Morandi aveva condiviso sui social la gioia di avere trovato un paio di guanti nuovi per le sue grandi mani, più volte al centro dell’attenzione. Con i suoi follower aveva condiviso uno scatto dal suo pomeriggio a lavoro in campagna, a bordo di un trattore.

Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni ma bisognerà curare le ustioni riportate.