Incidente per Jovanotti. L’episodio si è verificato durante le riprese del video de L’Allegria, il brano scritto da lui per Gianni Morandi. Lorenzo Cherubini e il cantautore di Monghidoro si trovavano nel VR46 Ranch di Valentino Rossi, il campione delle due ruote che compare anche nel video ufficiale.

Jovanotti stava pedalando a porto della sua bici durante le riprese che si stavano tenendo a Castel Rigone (Perugia), sul Lago Trasimeno al confine con la Toscana quando, in discesa dai tornanti, è finito dentro un roveto. I fan si sono insospettiti quando Lorenzo Cherubini ha pubblicato alcuni scatti del backstage che mostravano i graffi sul volto. A quel punto il suo pubblico gli ha chiesto spiegazioni e Jovanotti, per tranquillizzare i follower, ha raccontato l’episodio. Ecco il suo commento:

I graffi sulla mia faccia (per chi me lo ha chiesto) sono perché il giorno prima venendo giù dai tornanti di Castel Rigone in bici sono andato lungo dentro a un roveto (ardente) e mi sono incrinato pure tre costole. Quindi nei crediti del video dovrei aggiungere Fabrizio Borra che mi ha rimediato un cerottone che applicato sulle costole rilascia sostanze magiche. Comunque niente di grave, solo qualche graffio e le costole si aggiustano da sole.

Fortunatamente l’incidente, per Jovanotti, non ha avuto conseguenze gravi. “Non volevi essere da meno con Gianni Morandi con le mani fasciate”, commenta ironicamente un fan. Gianni Morandi infatti, ricordiamo, ha avuto una terribile esperienza nella sua abitazione alle porte di Bologna mentre bruciava delle sterpaglie. Ritrovatosi accidentalmente tra le fiamme è riuscito a mettersi in salvo, ma si è ritrovato con una grave ustione alla mano destra.

Jovanotti lo ha chiamato spesso durante i giorni del ricovero per riprendere un progetto che lo stesso cantautore gli aveva proposto, ovvero un testo da interpretare. Il singolo L’Allegria è uscito l’11 giugno con la produzione di Rick Rubin, ed è un brano dalle forti vibrazioni positive e l’arrangiamento rock’n’roll. Lorenzo Jovanotti si è occupato del testo e dell’arrangiamento.

Dopo un lungo periodo di pausa, inoltre, Jovanotti ha ripreso pienamente la sua attività musicale riportando alla luce anche la voce di Gianni Morandi con un brano che riflette in modo positivo sul difficile periodo storico che l’umanità intera sta vivendo. L’incidente, per Jovanotti, non è che un episodio da ricordare con una risata.