Siamo tutti pronti a seguire la replica di Doc Nelle tue Mani questa sera ma, intanto, sui social serpeggia il gossip in queste ore, pettegolezzi che riguardano proprio una delle protagoniste, Matilde Gioli. La bella attrice che nella fiction di Rai1 veste i panni della dottoressa Giulia Giordano, la donna che aveva una relazione con il primario Andrea Fanti che l’ha ‘dimenticata’ a causa dei danni riportati dopo lo sparo che lo ha quasi ucciso. Se sul set il triangolo amoroso sembra che ci terrà ancora compagnia anche nei nuovi episodi, a telecamere spente Matilde Gioli sembra pronta a lanciarsi in una relazione importante.

Proprio lei, nelle scorse ore, ha postato una serie di foto in cui la vediamo accanto ad Alessandro Marcucci che nella vita sembra occuparsi di cavalli e di escursioni a cavallo. In una prima foto lui appare proprio insieme al suo amico a quattro zampe ma poi le foto si fanno sempre più intime districandosi tra seflie in quello che sembra un letto e poi un dolce bacio sulla testa in occasione della finale degli Europei, questo rende ufficiale il loro rapporto?

Ecco gli scatti postati da Matilde Gioli su Instagram qualche ora fa:

Basta poi sbirciare il profilo di lui per capire che Matilde Gioli commenta le sue foto ormai da oltre due mesi e che i like vanno ancora dietro nel tempo. Naturalmente è possibile che questi ultimi siano arrivati in un secondo tempo quando il loro rapporto si è fatto più stretto ma quello che è certo è che in questi due mesi le cose tra loro si sono trasformate un po’ tanto che i fan si congratulano con lei e nei commenti la riempiono d cuori.