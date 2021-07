Gli ascolti sono sempre buoni per Luca Argentero e compagni anche in replica e mentre tutti sono in attesa di Doc Nelle tue Mani 2, sul set si lavora ancora a pieno ritmo. Non sappiamo ancora se la Rai opterà per un episodio singolo a serata, come ha fatto lo scorso anno, o se manderà in onda la serie con un doppio episodio ma da questo dipenderà la presenza nel palinsesto autunnale o in quello invernale della fiction.

Al momento sembra che Doc Nelle tue Mani 2 andrà in onda il prossimo inverno, forse all’inizio del 2022, e fino a quel momento non possiamo far altro che seguire le repliche per cercare di notare cose che magari non abbiamo visto al primo passaggio di Doc Nelle tue Mani. L’appuntamento è fissato per oggi, 8 luglio, con i due episodi dal titolo L’errore e Come eravamo in cui l’attrice Tilde Ravelli si presenta in ospedale per degli accertamenti e chiede espressamente di essere visitata dal dottor Fanti che, intanto, ha dato le sue dimissioni. Il dottore l’ha curata cinque anni prima ma non lo ricorda nemmeno e così toccherà a Giulia convincerlo a tornare sui suoi passi con successo.

Il rapporto tra la paziente e la figlia porta a galla alcuni dettagli in più sulla vita di Alba e sulla sua scelta di essere dottoressa proprio nel reparto di Fanti. Nel frattempo, nel reparto arriva Sofia, una ragazza con dolori alla pancia che si trascina dietro da quando aveva 13 anni, cosa le succede? Nel secondo episodio della serata di Doc Nelle tue Mani, ritroviamo Andrea dieci anni prima quando, pronto ad ottenere il posto da primario, inizia la una lotta con Marco trascurando così Agnese.

Quest’ultima inizia una terapia per asportare quattro fibromi uterini mentre in ospedale arriva Riccardo, un giovane che deve affrontare ben due arresti cardiaci, come finirà per loro questa sera? Sullo sfondo va avanti il racconto del passato di Andrea e della sua famiglia ma anche quella che è la verità dietro la morte del suo amato figlio.