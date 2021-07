Gli analisti non hanno dubbi sul futuro successo dell’iPhone 13, a partire dal suo lancio annuale. Un nuovo rapporto su Bloomberg, la strategia programmata è quella di aumentare la produzione dei prossimi melafonini non di poco, nell’ottica di soddisfare una domanda crescente per i successori degli iPhone 12 che verranno.

Qualche numero per rendere l’idea delle ottime aspettative: entro la fine del 2020 sono state prodotte 75 milioni di unità di iPhone 12. Per l’anno corrente ed entro il prossimo 31 dicembre, si punterebbe a ben altro obiettivo, ossia incrementare la già ragguardevole quantità del 20% per arrivare dunque a ben 90 milioni di esemplari.

A contribuire al prossimo successo degli iPhone 13, ancora superiore rispetto a quello dell’iPhone 12, ci sarebbero sempre 4 modelli di melafonini in uscita ossia l’iPhone 13 standard, l’iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e pure l’iPhone 13 Mini. Quest’ultima variante sarebbe confermata nonostante il mancato successo commerciale dell’iPhone 12 Mini per il quale, in anticipo e secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già terminata la produzione. L’intenzione è quella di puntare comunque sul dispositivo più economico e compatto, magari integrando qualche caratteristiche hardware di rilievo.

Sempre secondo gli analisti quali dovrebbero essere le peculiarità dei prossimi iPhone 13 per renderli più appetibili agli occhi dei potenziali acquirenti? Almeno un modello, ad esempio, dovrebbe avere il display LTPO per abilitare la frequenza di aggiornamento variabile dello schermo. Per il design poi, si dovrebbe poter puntare su un notch più piccolo e l’aggiornamenti del modulo fotocamera dovrebbe focalizzarsi maggiormente sui video. Non mancherà naturalmente il nuovo chip A14 a 6 core e potrebbe non esserci il Touch ID nel display.

L’uscita degli iPhone 13 si collocherà certamente, come da tradizione, negli ultimi giorni d’estate con una presentazione intorno al giorno 15 settembre o giù di lì. Al lancio si accompagnerà contestualmente anche il rilascio dell’aggiornamento iOS 15.