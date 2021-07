Station 19 3 non va in onda oggi, 13 luglio, su Canale5 e slitta ancora. Il pubblico ormai non si meraviglia più niente e non riesce nemmeno a commentare le continue scelte autodistruttive di casa Mediaset. Lo spin-off di Grey’s Anatomy non solo arriva in chiaro tremendamente in ritardo rispetto alla messa in onda americana e quella successiva su Sky, ma viene spesso collocato in seconda serata, o quasi.

Chi guarda la televisione sa bene che la seconda serata è ormai quella che un tempo era considerata la terza e, quindi, che Station 19 3 è stata collocata intorno alla mezzanotte. La prima settimana è stato complicato seguire i primi due episodi a notte fonda ma le cose erano un po’ migliorate martedì scorso quando ad andare in onda è stato un singolo episodio, e questa sera?

Station 19 3 non va in onda oggi, 13 luglio, e non c’è possibilità di recupero visto che il palinsesto di Canale5 piazza il quarto episodio dello spin-off di Grey’s Anatomy (in scena nel febbraio del 2020 in Patria su ABC e qualche settimana dopo su Sky in Italia) direttamente a martedì prossimo, il 20. In particolare, andrà in scena “La casa dove non vive nessuno”, l’episodio in cui Ben e Jack devono placare un gruppo di fratelli biologici e adottivi senzatetto per poter salvare una vita; Intanto, Maya spinge troppo con la squadra e fatica a tenerla unita; Pruitt minaccia di fare azioni drastiche quando si vede rifiutare una richiesta.

Station 19 3 è composta da sedici episodi ma non si capisce bene se si andrà avanti per ottenere una messa in onda completa o se le intenzioni di Mediaset sono di fermarsi a metà visto l’andamento della programmazione e i continui slittamenti.

Ma cosa c’è di così importante tanto da far slittare il quarto episodio di Station 19 3? Alla mezzanotte su Canale5 l’appuntamento è con Speciale X-Style Motor Valley, il settimanale dedicato alle nuove tendenze della moda, costume, personaggi e lifestyle.