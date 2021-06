Buone notizie per i fan di Grey’s Anatomy ma, soprattutto, per tutti coloro che in questi anni si sono affezionati al suo spin-off: Station 3 torna su Italia1. L’appuntamento è fissato per martedì sera in seconda serata subito dopo il finale di New Amsterdam 2 che andrà in onda proprio nei prime time del 29 giugno.

I nuovi episodi di Station 19, ancora inediti in chiaro in Italia, prenderanno il via dalle 23.15 di martedì 19 luglio con Conosco questo bar e Fuochi d’artificio al chiuso. Proprio il primo episodio farà da inizio ad un crossover che si conclude con il decimo episodio della sedicesima stagione di Grey’s Anatomy e che porta la firma della sua ‘mamma’ Krista Vernoff.

I fan hanno molto apprezzato l’inizio della stagione che arrivava dopo lo schianto di un’auto nel bar Joe’s, con Andy e Sullivan alla guida della squadra dei Vigili del Fuoco che si mettono subito a lavoro per salvare le persone prima che l’edificio crolli. Subito dopo, il nuovo comandante dei vigili del fuoco di Seattle viene presentato alla Caserma 19 destando scetticismo nella squadra; un incendio di un grande magazzino causato dall’esplosione di fuochi d’artificio fa riaffiorare ricordi dolorosi del passato di Ben e lo motiva a perseguire una nuova impresa.

Ecco il promo dell’episodio:

Il martedì successivo, il 6 luglio, Station 19 3 andrà in onda sempre in seconda serata, in coppia con Mr Wrong (la serie turca con Can Yaman) ma con un singolo episodio, il terzo della stagione, salvo ulteriori cambiamenti. La terza stagione della serie è composta da sedici episodi e in Patria è già andata in onda tra il 2019 e il 2020 e lo stesso ha fatto su Fox di Sky. Su Italia1 andrà in onda per la prima volta in chiaro iniziando proprio dal crossover con l’episodio numero 10 della sua sedicesima stagione dal titolo Aiutami a superare la notte.