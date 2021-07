Per chi ama i prodotti Apple nella colorazione rossa, proponiamo quest’oggi due offerte molto interessanti che riguardano l’iPhone 11 in tale tinta con un aspetto particolare che li differenzia. Come molti sapranno Amazon permette di poter acquistare anche prodotti ricondizionati certificati Apple, device che solitamente si presentano con un costo molto più conveniente e vediamo quali sono le offerte per la variante rossa dell’iPhone 11 da 64GB di memoria interna.

Partiamo dall’iPhone 11 ricondizionato

Alcuni riscontri utili, dopo il punto della situazione condiviso pochi giorni fa. Chi ha intenzione di risparmiare, può quindi affidarsi al modello ricondizionato certificato, ossia un prodotto che è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. In genere si tratta di dispositivi emersi dal processo produttivo con qualche difetto legato al campo batteria, ma il compito di Apple è quello di rigenerarli e riproporli sul mercato ad un prezzo ridotto rispetto al modello considerato nuovo di zecca.

Ecco che allora questo iPhone 11 ricondizionato nella variante rossa da 64GB di memoria interna è presente su Amazon al prezzo di 535 euro con spese di spedizione gratuite. L’offerta risulta essere piuttosto allettante, tra l’altro si offre anche un anno di garanzia, anche se può essere spedito in una confezione di vendita non originale Apple.

Il prezzo dell’iPhone 11 nuovo di zecca

Chi non vuole affidarsi ai ricondizionati di stampo Apple, lo stesso smartphone può essere acquistato su Amazon sempre ad un prezzo più conveniente rispetto a quello di listino. Ritroviamo infatti questo iPhone 11 PRODUCT(RED) da 64GB di memoria interna al prezzo di 669,99 euro con uno sconto del 7%. Si risparmia all’incirca 50 euro rispetto al costo precedente, ma come visto la cifra risulta essere molto più considerevole del modello ricondizionato. Pur essendoci un risparmio, questo iPhone 11 nuovo di zecca non è tanto conveniente quanto il modello ricondizionato certificato di Apple.

Sta ora a voi decidere su quale offerta puntare, entrambi i modelli si ritrovano con le medesime specifiche tecniche. Spazio infatti ad un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, ad un sistema di doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps e fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine non manca la resistenza all’acqua ed alla polvere.