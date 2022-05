Se siete alla ricerca di un iPhone ad un prezzo vantaggioso, quest’oggi è presente su Amazon un’offerta davvero molto interessante che riguarda l’iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna. Parliamo di un top di gamma di qualche anno fa, ma che presenta ancora un comparto tecnico di attualità e può far comodo a diversi utenti. Si può risparmiare di più puntando sul modello ricondizionato, ma chi ha necessità di avere tra le mani un iPhone nuovo di zecca, quest’opzione proposta da Amazon quest’oggi può essere la soluzione migliore.

Proposto un iPhone 11 con prezzo sempre più basso su Amazon: offerta del 27 maggio

Altro focus, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Nel dettaglio ritroviamo questo iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna al prezzo di 599 euro ed è il risultato di uno sconto del 10% effettuato sul prezzo consigliato in precedenza di 669 euro. Come si può notare c’è un buon risparmio da tenere in considerazione e non è un caso che anche lo stesso sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto, parliamo infatti dell’Amazon’s choice di giornata.

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

La disponibilità risulta essere immediata e non ci sono costi relativi alla spedizione, la consegna è prevista dopo pochi giorni. Amazon propone anche il pagamento a rate grazie a Cofidis, permettendo in questo modo di dilazionare la spesa e poter garantire a tutti di avere tale device tra le mani. Vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di questo top di gamma targato Apple di qualche anno fa, ma ancora di buon appeal. Questo iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna si presenta con un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici e può contare su un comparto fotografico di buon livello.

Qui ritroviamo infatti un sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Non manca il Face ID e la resistenza all’acqua ed alla polvere. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno di quest’offerta.

