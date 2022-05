Tra gli iPhone che continuano ad avere mercato ritroviamo senza dubbio l’iPhone 11, un top di gamma di qualche anno fa che non sembra aver perso del tutto il suo appeal. Per questo vogliamo proporvi quest’oggi un’offerta di grande rilievo che riguarda tale device nella colorazione nera e con una memoria interna da 128GB. Come sempre è su Amazon che si trovano le offerte migliori da questo punto di vista, approfondiamo quella odierna relativa proprio a questo iPhone 11.

Focus sul prezzo per iPhone 11 su Amazon a maggio: tutti gli ultimi aggiornamenti per il pubblico

Va ripreso l’argomento, dunque, quanto analizzato ad aprile. Il dispositivo di casa Apple è disponibile ad un costo di 576,96 euro ed è il risultato di uno sconto del 14% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 669 euro. Come si può ben notare il risparmio è piuttosto cospicuo e non è un caso che si stia parlando anche dell’Amazon’s choice di giornata, ossia anche il sito di e-commerce consiglia fortemente tale acquisto. La disponibilità è immediata e se si effettua l’ordine entro poche ore, potrà essere consegnato a casa vostra già nella giornata di domani. L’attesa comunque è breve e chiaramente le spese di spedizione sono gratuite.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

C’è poi anche la possibilità di acquistare questo iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna a rate grazie a Cofidis, rendendo la spesa più leggera. Ricordiamo a questo punto alcune delle specifiche tecniche che riguardano questo flagship di qualche anno fa targato Apple. Innanzitutto troviamo un display Liquid Retina da 6,1 pollici con risoluzione HD, ma la parte più interessante è data dal comparto fotografico che continua a dar vita a foto di ottima qualità.

Qui spazio ad un sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps. Per la fotocamera anteriore ritroviamo un sensore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. E’ possibile poi girare video in 4K, mentre la batteria è compatibile con la ricarica veloce. Il chipset è un A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione e non manca ovviamente il Face ID.