Siete in cerca di uno smartphone e fedeli al marchio Apple? Allora non potete perdervi l’incredibile offerta dell’Apple iPhone 11 da 64GB, disponibile su Amazon nella colorazione rossa al fantastico prezzo di 599,00 euro (anziché di 719,00 di listino). C’è da fare una piccola precisazione: questo dispositivo, come tanti altri della famosa mela morsicata, è amico dell’ambiente, infatti, non introduce più un alimentatore oppure le EarPods (è possibile utilizzare l’adattatore di alimentazione Apple e le cuffie esistenti oppure acquistare separatamente questo tipo di accessori). Per chi ancora non lo conoscesse, ecco di seguito le principali caratteristiche tecniche del device.

L’Apple iPhone 11 sfoggia un display Liquid Retina da 6,1 pollici (LCD) a 326ppi, con risoluzione HD (1792 × 828 pixel). Il frame è in alluminio e non presenta la fotocamera zoom 2x. Quanto al design ed alle dimensioni, possiamo definirlo identico al predecessore iPhone XR. Il melafonino risulta resistente alla polvere ed all’acqua (fino a 2 metri di profondità per una durata di 30 minuti, IP68). Dotato di sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo), il device gode di funzionalità perfette per la modalità ‘Notte’, ‘Ritratto’, oltre che di flash True Tone, smart HDR di recente generazione ed una registrazione video in 4K fino a 60fps. Quanto alla fotocamera anteriore TrueDepth, iPhone 11 sfoggia un sensore da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video è in 4K e funzione slow-motion.

Per un’autenticazione sicura e per sfruttare Apple Pay, iPhone 11 è dotato della tecnologia FaceID. Il device presenta a bordo un SoC Apple A13 Bionic a 7nm (con CPU esa-core e GPU quad-core, Neural Engine di terza generazione e Machine Learning Accelerator). Il comparto batteria è da 3.110mAh, con supporto a ricarica wireless iOS e ricarica veloce a 18W. Quanto alla connettività, il melafonino presenta il Wi-Fi 6 e l’LTE fino a 1,6Gbps. Insomma, approfittate della super offerta su Amazon a 599,99 euro (prodotto venduto e spedito dall’e-commerce). Inoltre, se siete abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.