Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 10 luglio, in relazione a tutti coloro che vogliono guardare in diretta Berrettini-Djokovic. La tanto attesa finale di Wimbledon 2021, infatti, per la prima volta vedrà protagonista un tennista italiano, motivo per il quale siamo a poche ore da un evento storico per tutto lo sport italiano. Anche perché parliamo del torneo più prestigioso, seguito ed importante. Ecco perché vogliamo condividere coi nostri lettori spunti sull’orario e su come seguire in tv il match di domani.

Orario e copertura tv per la finale di Wimbledon Berrettini-Djokovic

Dopo aver fatto lo stesso in occasione della sua semifinale, anche nella giornata di ieri con un pezzo specifico, occorre dunque capire come seguire la finale di Wimbledon 2021 con Berrettini-Djokovic. Una sfida davvero difficile da prevedere due settimane fa, nonostante il tennista italiano stia vivendo un ottimo momento di forma. Complice un tabellone non impossibile, senza nulla togliere ai suoi meriti grandissimi, il buon Matteo può provare a rendere complicata la vita a Djokovic.

Per quanto concerne le alternative disponibili in termini di copertura tv, va ricordato che Wimbledon anche nel 2021 sia esclusiva Sky. Dunque, dovrete collegarvi a SkySport, con l’orario di inizio previsto alle 15 italiane. Qualora dobbiate ricorrere allo streaming per guardare Berrettini-Djokovic, allora vi resta solo SkyGo. Per accedere all’app SkyGo, come sempre dovrete fare ricordo con iOS ad iTunes. Nel caso in cui abbiate scelto dispositivi con sistema operativo Android, invece, potrete puntare sul Play Store.

Dunque, situazione molto chiara per chi non vuole perdersi neanche uno scambio con Bettettini-Djokovic. Appuntate l’orario e le soluzioni per guardare in tv o in streaming la finale di Wimbledon 2021, sperando che questo ragazzo riesca a farsi valere anche in occasione di una partita che vale un’intera carriera.