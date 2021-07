Impossibile non informarsi sull’orario e la diretta TV Berrettini contro Hurkacz proprio oggi 9 luglio. Il tennista romano, contro ogni pronostico, è giunto alla semifinale di Wimbledon, come non accadeva oramai da 61 anni ossia da quando Nicola Pietrangeli centrò lo stesso obiettivo ma poi non riuscì nell’ulteriore impresa della finale. L’atleta italiano incontrerà il rivale polacco nel primo pomeriggio di oggi, per un match che si preannuncia abbastanza equilibrato e proprio per questo per nulla scontato.

Dopo la vittoria conquistata contro il canadese Auger-Aliassime in quattro set (6-3 5-7 7-5 6-3), in questo venerdì Berrettini ce la metterà tutta per portare a casa un ulteriore risultato positivo. L’orario esatto in cui partirà la diretta del match è quello delle 14:30 per uno scontro che si preannuncia abbastanza lungo e sviluppato in non meno di 4 set.

Come vedere la diretta TV Berrettini contro Hurkacz, anche in streaming

Le modalità per vedere la diretta TV Berrettini vs Hurkacz di oggi 9 luglio sono diverse anche se legate sempre alla piattaforma satellitare Sky. Le reti su cui, a partire dalle 14:30, sarà possibile vedere il match saranno Sky Sport Uno (sul canale 201), Sky Sport Arena (sul canale 204) e naturalmente sul canale dedicato Sky Sport Tennis (ovvero il 205). Per chi non avrà a disposizione un televisore, sarà possibile beneficiare dello streaming attraverso Sky Go, il servizio disponibile via app per dispositivi Android e per iPhone. Sempre per quanto riguarda lo streaming, il live dello scontro importantissimo sarà fruibile anche con NOW TV e dunque via browser o relativa app.

Purtroppo non esiste la possibilità di vedere il match in chiaro in Italia attraverso altri canali, neanche via TV8, nonostante questo trasmetta spesso eventi sportivi esclusivi di Sky. Magari proprio lo scontro potrebbe essere riproposto in differita in un secondo momento per i non abbonati ma per il momento non se ne ha notizia.