L’emergenza Covid ha avuto un grosso impatto su una trama di Virgin River 3, cambiandola rispetto alle previsioni iniziali a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Si tratta di uno dei tanti inconvenienti in cui le produzioni audiovisive sono incappate in quest’ultimo anno e mezzo, dovendo gestire importanti ostacoli relativi alle distanze tra gli attori, alle quarantene, agli spostamenti limitati.

Attenzione Spoiler!

In Virgin River 3 Hope (interpretata da Annette O’Toole) risulta in visita a una famiglia nella Carolina del Sud e riesce a tenersi in contatto con Doc attraverso FaceTime. Una serie di sfortunati eventi continua a prolungare il viaggio di Hope nel corso della stagione, impedendole di tornare fisicamente a Virgin River, finché nel finale, nel tentativo di rientrare per il funerale di una persona cara, finisce in una situazione pericolosa.

La showrunner di Virgin River 3 Sue Tenney ha confermato a TVLine che l’assenza del personaggio è stata “totalmente dovuta alla pandemia“. L’attrice Annette O’Toole “non poteva viaggiare” e per questo gli sceneggiatori hanno dovuto scrivere una trama che contemplasse la sua assenza da Virgin River. Il risultato è comunque piaciuto molto alla showrunner.

In realtà mi piace molto quello che abbiamo inventato, però. Penso che funzioni davvero bene. Mantenerla presente nello show, anche se in realtà solo in un paio di episodi, era fondamentale. Di lei si è parlato, tenendola in prima linea.

Prlando di Virgin River 3 anche a TvInsider , la Tenney ha confermato che la trama del personaggio è stata cambiata rispetto all’idea originale pur di coinvolgere Hope nonostante l’indisponibilità della sua interprete.

Volevamo mantenere il personaggio vivo e in prima linea, quindi è lì che abbiamo inventato la sua trama. Avevamo una trama diversa e poi abbiamo cambiato idea. Ne riparleremo man mano che andiamo avanti. Perché se faremo una stagione 4, Annette sarà molto entusiasta di ricongiungersi alla truppa di Virgin River.

In realtà già prima del debutto di Virgin River 3 su Netflix, lo scorso 9 luglio, è già trapelata la notizia dell’inizio delle riprese della quarta stagione, sebbene non vi sia ancora un annuncio ufficiale da parte dello streamer.