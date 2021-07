Il reboot di Gossip Girl è tra noi. Il primo episodio è stato rilasciato ieri sulla piattaforma HBO Max, che lo ha ordinato, e oggi sarà in onda sulla rete che ha reso grande l’originale, The CW. L’esordio non è stato dei migliori ma sicuramente l’arrivo sulla rete giovane potrebbe dare una nuova spinta alla premiére di stagione che ha lasciato tutti interdetti o quasi. Già in molti si sono avvicinati al prodotto sicuri che non è possibile ripetere il successo dell’originale e non solo per i protagonisti ma anche per i tempi ormai ben lontani da quelli dei primi sms e le prime chat, ma la situazione è davvero così tragica?

ATTENZIONE SPOILER!

Alla fine del primo episodio del reboot di Gossip Girl possiamo dire che non è come l’originale ma sicuramente non è da buttare. Quello che è successo in Gossip Girl è ‘una cosa reale’ tant’è che se ne sente parlare in questo nuovo reboot che affida le redini della “cattiveria” social non più all’outsider del gruppo (che fa capolino già sin dai primi minuti) ma bensì a chi dovrebbe dare l’esempio, gli insegnanti.

Almeno per il momento, sono proprio loro a tenere in mano le redini dell’account minatorio e se prima ci provano con Twitter, subito si rendono conto che i tempi sono ben diversi e così si spostano su Instagram. Gli insegnanti della scuola stanno tentando di riprendere il potere portato via da un corpo studentesco autoritario e dai loro genitori controllanti e razziatori di voti.

Guidati da Kate (Tavi Gevinson), la voce di Gossip Girl, provano a tenere tutti sotto scacco e sotto controllo, ma ci riusciranno davvero? Siamo sicuri che la rivelazione del primo episodio sia già quella che tutti si aspettavano alla fine? Chi ha seguito la serie originale sa bene che fino alla fine tutti sembravano Gossip Girl, Dan compreso, anche in questo caso i colpi di scena, veri o presunti, potrebbero essere dietro l’angolo visto che Joshua Safran pensa già ad un possibile seguito, una seconda stagione.