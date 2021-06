Manca meno di un mese alla messa in onda della nuova Gossip Girl ed è il nuovo trailer che oggi arriva a stravolgere il nostro tranquillo pomeriggio mostrando una serie di scene inedite e i suoi protagonisti. La notizia del reboot della “iconica serie”, come sottolinea lo stesso trailer oggi, ha fatto discutere sin dall’inizio. Il fatto che non ci siano i vecchi attori e che il potere dei social adesso non incuriosisce come all’epoca, non fanno pensare a niente di buono ma il fatto stesso che ne stiamo parlando ormai da mesi significa che la curiosità è alta.

Sarà proprio questa voglia di criticare e di mettere alla gogna la produzione a spingerci a guardare il reboot di Gossip Girl che porterà il pubblico diversi anni dopo la serie originale (la scuola festeggia i suoi 150 anni), precisamente otto anni dopo la chiusura del famoso blog che aveva sconvolto la vita di Serena, Blair e gli altri protagonisti della serie.

Ecco il trailer del reboot di Gossip Girl:

Al centro del racconto c’è un nuovo gruppo di studenti di Manhattan ma il succo della questione non cambia. A tenerli sotto la lente ci penserà un’influencer di Instagram, Gossip Girl appunto, che sarà più spietata che mai addentrandosi nelle vite dei protagonisti e raccontandone a tutti i segreti più nascosti tra drammi familiari, sessualità e storie d’amore improbabili.

A dare forma al reboot di Gossip Girl sarà un nutrito cast a cominciare da Emily Alyn Lind, nei panni di Audrey Hope, ed Eli Brown, in quelli di Otto Bergmann IV, passando per Whitney Peak, nel ruolo di Zoya Lott, e finendo a Thomas Doherty, Jordan Alexander, Evan Mock e Zión Moreno. La serie debutterà negli Stati Uniti in streaming su HBO Max il prossimo 8 luglio e a raccontarci glamour, scandali e personaggi sarà l’inconfondibile voce di Kristen Bell che torna come Gossip Girl come possiamo ascoltare anche dal nuovo trailer.