Sono state annunciate le date del tour estivo di Sangiovanni, da Lecce a Taormina nei mesi di agosto e di settembre. La prima tappa estiva di Sangiovanni è quella attesa il 23 agosto a Lecce per Oversound Festival; il 26 agosto sarà in Piazza Grande a Palmanova (Udine).

Il 30 agosto, Sangiovanni sarà in concerto a Lugano, in Piazza Manzoni.



Il mese di settembre per Sangiovanni inizierà sul palco di Piazza della Loggia a Brescia e il 3 settembre sarà all’Arena del Mare a Genova. Il 7 settembre è atteso un concerto di Sangiovanni in Piazza dei Signori a Vicenza e il 15 settembre il tour estivo di Sangiovanni si chiuderà a Taormina, con un atteso concerto al Teatro Antico.

I biglietti per il tour estivo di Sangiovanni sono già disponibili in prevendita su TicketOne ai prezzi che trovate alla fine di questo articolo. I posti sono tutti numerati.

Per quanto riguarda nello specifico la tappa di Taormina, i biglietti sono in vendita a partire da 38 euro per la Cavea Laterale Numerata, fino ai 59 euro per la tribunetta numerata e la platea numerata. Il settore della cavea centrale numerata è disponibile al prezzo di 49 euro.

Le tappe estive si aggiungono alle date invernali del tour di Sangiovanni, già comunicate. Sangiovanni porterà in tour le sue hit, stabili ai ertici delle classifiche di vendita.

Il tour estivo di Sangiovanni

23 agosto: Lecce, Oversound Festival

26 agosto: Palmanova, Piazza Grande

30 agosto: Lugano, Piazza Manzoni

2 settembre: Brescia, Piazza della Loggia

3 settembre: Genova, Arena del Mare

7 settembre: Vicenza, Piazza dei Signori

15 settembre: Taormina, Teatro Antico

I prezzi dei biglietti per i concerti di Sangiovanni

Lecce

Poltronissima Gold: 57,50 euro

Poltronissima: 46,00 euro

Poltrona: 34,50 euro

Palmanova

Platea A: 50,00 euro

Platea B: 45,00 euro

Platea C: 35,00 euro

Genova

Gold: 59,00 euro

I Poltrona: 55,00 euro

II Poltrona: 49,00 euro

III Poltrona: 38,00 euro

Taormina

Platea Numerata: 59,00 euro

Tribunetta Numerata: 59,00 euro

Cavea Centrale Numerata: 49,00 euro

Cavea Laterale Numerata: 38,00 euro