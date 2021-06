Sono stati annunciati nuovi concerti di Sangiovani a Roma e Milano in programma per il 2022. L’artista sarà in tour il prossimo anno e sta già comunicando le date nei club, attese per il mese di gennaio.

A quelle già annunciate, si aggiungono adesso nuovi concerti di Sangiovanni a Roma e Milano per le quali i biglietti saranno disponibili in prevendita nei punti vendita dalle 11:00 del 18 giugno mentre sono già disponibili per l’acquisto online su TicketOne.

Le nuove date annunciate sono quelle del 15 gennaio all’Alcatraz di Milano e del 29 gennaio all’Atlantico di Roma, che si aggiungono agli appuntamenti già comunicati e previsti in tutta la penisola, a supporto del disco d’esordio di Sangiovanni.

Non ha vinto Amici di Maria De Filippi ma si è classificato al secondo posto alle spalle della ballerina Giulia, la sua fidanzata. Una finale di talent show all’insegna dell’amore in cui ha trionfato la categoria del ballo rappresentata da Giulia. Per Sangiovanni il secondo posto e il trionfo nella categoria del canto.

In vetta alle classifiche radio con le hit presentate ad Amici, Saangiovanni ha conquistato anche le classifiche di Spotify e ha annunciato adesso il suo debutto live. Si esibirà sui palchi di tutta Italia nel 2022 per presentare il suo album d’esordio, di cui fanno parte anche le hit presentate nel corso del talent show di Canale 5.

Due date a Torino e due a Firenze; ben tre invece quelle in programma a Milano e a Roma. Uno il concerto a Napoli, Palapartenope. I prezzi dei biglietti per i concerti di Sangiovanni sono disponibili in questo articolo.

I concerti di Sangiovanni nel 2022

8 e 9 gennaio: Torino, Venaria Reale, Teatro Concordia

12, 14, 15 gennaio: Milano, Alcatraz

19 e 20 gennaio: Firenze, Tuscany Hall

22 gennaio: Napoli, Palapartenope

26, 27, 29 gennaio: Roma, Atlantico Live