Migliaia di like per il messaggio di Benji sull’ultimo concerto con Fede, in programma all’Arena di Verona nei prossimi giorni. Lo spettacolo si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno ma è stato posticipato a causa della pandemia da covdi-19.

Per il duo pop Benji & Fede sarà l’ultimo concerto in assoluto della loro carriera. Entrambi i cantanti infatti hanno annunciato ed avviato carriere soliste e hanno già rilasciato i primi lavori. Per Fede si è trattato solo di alcuni singoli mentre Benji ha pubblicato anche l’album California.

I due però devono ancora salutare ufficialmente i fan e dare loro appuntamento a data da destinarsi. Lo faranno con l’ultimo concerto all’Arena di Verona atteso per il 12 luglio. Per accedere al concerto sono validi i biglietti già acquistati.

Per consentire il corretto distanziamento tra i fan, gli spettatori sono già stati suddivisi nelle due date disponibili: oltre al 12 luglio, l’evento verrà replicato il 13.

“Tra pochi giorni si chiuderà un capitolo che avrò per sempre nel cuore: solo chi l’ha vissuta può sapere quello che abbiamo condiviso”, scrive Benji sull’ultimo concerto con Fede, colui che è stato un amico vero e sincero prima di un compagno di band.

“L’ultimo concerto all’Arena di Verona sarà il traguardo di un lungo viaggio e una festa per celebrare più di dieci anni di vita e musica insieme”, continua Benji nel post che ha raccolto migliaia di like. In scaletta i loro maggiori successi, quelli rilasciati come duo Benji & Fede nel corso della loro carriera.