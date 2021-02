Si intitola California il primo album di Benji Mascolo da solista, atteso a febbraio. Nell’annunciare il progetto sui social, il cantante ha spiegato che il suo nuovo progetto discografico – il primo dopo la separazione da Federico Rossi – è in programma per il 26 febbraio e si comporrà di due parti.

Quella che uscirà il 26 febbraio 2021 sarà la prima parte di un progetto diviso in due. Non sono noti dettagli, al momento, sulla seconda parte, la seconda anima di Benji Mascolo.

Parlando del suo primo progetto discografico da solista, infatti, Benji parla delle due anime del disco che vedranno la luce in momenti diversi ma forse entrambi nel 2021.

California è la prima metà, fuori il 26 febbraio, che si compone di 6 tracce inedite: è lecito ipotizzare che una di queste sia il nuovo singolo, presto in radio, il primo di Benjamin in solitaria, ma a tal proposito non sono giunti dettagli. Bisognerà probabilmente attendere ancora un paio di settimane.

Diversi i riferimenti all’America, una terra molto cara a Benji. Non solo infatti il disco si intitola California – come lo Stato occidentale degli Stati Uniti – ma la tracklist si apre con Los Angeles, estesa città del sud della California, nella stessa area geografica. Gli altri brani sono Finché Le Stelle Non Brillano, Marilyn Monroe, California, Sara Lo Sa e Ricomincio.

Sono già molti i dettagli che Benji ha svelato su California, a partire dalla copertina (fronte e retro) del disco, per passare poi ai titoli dei brani contenuti al suo interno, scritti a mano personalmente nel retro copertina del progetto. California uscirà con Warner Music, l’etichetta che si è occupata anche del duo Benji&Fede.

CALIFORNIA, la prima metà di un album a due anime, fuori il 26.02.2021 ⚡️#B3N pic.twitter.com/FKuGoiM5tb — B3N (@Benji_Mascolo) January 31, 2021

La tracklist di California di Benji