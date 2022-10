Esce Peter Pan di Benji Mascolo, nel nuovo singolo in uscita a novembre “ingredienti giusti quando il cuore si spezza”. Lo annuncia così il cantante, ex componente del duo Benji e Fede e ora solista.

Si intitola Peter Pan la nuova canzone inedita ed arriverà in radio il prossimo 8 novembre. “Crescendo non sapevo esattamente perché avessi scelto di fare musica nella vita, se non per il semplice motivo che stessi bene ad aprire il cuore davanti alle persone”, scrive Benji sui social nel comunicare ai fan l’uscita del nuovo singolo.

“Oggi torno con una consapevolezza in più: che in una canzone possono esserci gli ingredienti giusti per guarire quando quel cuore si spezza”, e da qui è partito Benji Mascolo per scrivere Peter Pan, dal suo cuore spezzato e da quell’esperienza che spera possa andare in soccorso di tanti altri che come lui si trovano ad affrontare un momento difficile.

“Se la mia musica arriverà in soccorso ad altri, a chi ha vissuto parte del mio stesso viaggio a modo suo, questo lo lascio decidere a Dio. Io posso solo aprirmi e vedere cosa succede”, conclude. E allora non resta che attendere l’8 novembre, quando Peter Pan di Benji Mascolo sarà disponibile in radio e negli store digitali.