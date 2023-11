Benji si è sposato. Il cantante è convolato a nozze in gran segreto oggi, lunedì 13 novembre, nella sua Modena. I due hanno optato per una cerimonia intima in comune e sono stati intercettati da alcuni passanti che hanno provveduto a condividere il video sui social.

Nella clip in questione, brevissima, si vedono gli sposi all’uscita dal comune. Abito scuro per lui, abito bianco per lei. Non è passato inosservato quell’abito bianco ma neanche il bouquet di fiori che sfoggiava Greta Cuoghi, divenuta oggi sua moglie. Lei ha 20 anni e i due si sono conosciuti solo un anno fa nella città di Modena, che ha dato i natali ad entrambi.

Fake news o realtà? Il dubbio è lecito ma, dalle nostre ricerche, emerge che Benji e Greta sono effettivamente diventati marito e moglie oggi. Non si tratta di una scena dal nuovo video ufficiale del cantante, né di altre trovate promozionali. Benji si è sposato davvero.

Greta non viene dal mondo dello spettacolo e ha conosciuto Benji in uno dei momenti più difficili per l’artista. Nel raccontare il suo nuovo amore ai magazine italiani, Benji aveva spiegato che con lei vicino sentiva di essere una persona migliore. Greta e Benji si sono conosciuti dopo la fine della storia di Benjamin Mascolo con l’attrice americana Bella Thorne.

Negli scorsi giorni, il cantante aveva anticipato in alcune interviste di voler sposare presto la sua compagna, la donna che gli è stato accanto negli ultimi mesi, ma nessuno si sarebbe aspettato che lo avrebbe fatto così velocemente!