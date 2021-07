Streghe 3 debutta su Rai4 in prima tv dal 6 luglio, con altri demoni da sconfiggere per la nuova generazione delle streghe buone che combattono le forze del Male.

Streghe 3 è la nuova stagione della serie ispirata al cult degli anni ’90 di Constance M. Burge, un vero e proprio fenomeno televisivo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila (trasmessa originariamente dal 1998 al 2006 su The WB e in Italia su Rai2), nonché una delle serie tv più innovative per il suo cast dominato da personaggi femminili.

Streghe 3 è il terzo capitolo del reboot partito quattro anni fa tra mille polemiche (in primis da parte delle protagoniste della serie originale, che hanno lamentato di non essere state nemmeno consultate nella fase di ideazione del format) e proseguito, nonostante ascolti tiepidi, fino ad oggi. Rai4 trasmetterà i nuovi episodi ogni giorno alle 16.00, in prima visione assoluta.

Protagoniste di Streghe 3 sono le tre sorelle Macy (Madeleine Mantock), Mel (Melonie Diaz), e Maggie (Sarah Jeffery) che, dopo la morte della madre, scoprono di essere dotate di incredibili poteri in quanto ultime eredi una stirpe di streghe buone, destinate a proteggere gli innocenti e salvare l’umanità. Il “Potere del Trio” permetterà loro di sconfiggere le forze del Male, a patto che riescano a governarlo. In questa stagione, le tre sorelle interpretate, affiancate dal loro angelo custode Harry Greenwood (Hacksaw Ridge), sono in pericolo perché funestate dalla “fazione” pronta a sfidare le forze del Bene. Intanto anche la relazione tra Macy e Harry prende una piega inaspettata.





























































Streghe 3 è composta da 18 episodi, trasmessi negli Stati Uniti da The CW dall’inizio del 2021. La serie ideata da Jessica O’Toole, Amy Rardin e Jennie Snyder Urman è già stata rinnovata anche per la stagione 4, che The CW programmerà nel palinsesto di metà stagione nel 2022.