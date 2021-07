Sono ore interessanti per chi ha intenzione di acquistare un iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna, dispositivo ancora molto ricercato sul mercato e che in queste ore può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente su Amazon. Pur non trattandosi dell’ultimo top di gamma di casa Apple, questo iPhone 11 è un dispositivo ancora piuttosto attuale, pronto a poter soddisfare le esigenze di diversi utenti ed inoltre il suo costo risulta essere nettamente inferiore rispetto a qualche tempo fa.

Quanto costa l’iPhone 11 da 128 GB su Amazon a luglio

Non affrontavamo l’argomento sul nostro magazine da una decina di giorni, ma oggi vale la pena tornarci. Negli ultimi tempi è notevolmente migliorato il rapporto qualità-prezzo per questo iPhone 11, acquistabile a cifre molto più ragionevoli e vediamo più nel dettaglio l’offerta odierna proposta da Amazon per la variante nera da 128GB di memoria interna. Si può notare uno sconto del 12% rispetto al prezzo precedente, arrivando alla cifra di 679 euro senza costi di spedizione per chi è abbonato al servizio Prime di Amazon.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

C’è quindi la possibilità di risparmiare circa 90 euro, considerando come il prezzo precedente fosse di 769 euro. Il risparmio risulta essere piuttosto evidente e sicuramente più passerà il tempo e più sarà possibile notare un ulteriore diminuzione del costo finale di questo iPhone 11 su Amazon. Nel frattempo l’offerta odierna può essere molto appetibile per chi vuole avere tra le mani un prodotto Apple di recente realizzazione e con caratteristiche tecniche di tutto rispetto.

Rispetto però ai vari prodotti Prime, questo iPhone 11 non sarà spedito nel giro di 24 ore, si allungano infatti un po’ i tempi di consegna, con la possibilità di dover attendere anche una settimana prima di averlo tra le mani. Vediamo ora più nel dettaglio le caratteristiche di maggior rilievo di questo iPhone 11. Il dispositivo si trova con un display Liquid Retina da 6,1 pollici, è resistente all’acqua ed alla polvere ed è dotato di un ottimo comparto fotografico.

Non manca infatti una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine spazio al Face ID ed al processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.