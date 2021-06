Per chi ha intenzione di risparmiare sull’acquisto di un iPhone, c’è la possibilità di puntare su un modello di recente realizzazione come l’iPhone 11 ed averlo ad un costo ridotto su Amazon. La variante in questione riguarda l’iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna, quindi alquanto capiente da poter gestire al meglio tutti i tipi di file sul proprio dispositivo.

La nuova promo per iPhone 11 da 128 GB su Amazon

Ad una settimana di distanza dalla precedente, offerta, dunque, un’altra occasione da monitorare. Il sito di e-commerce propone in genere sempre sconti importanti per i top di gamma di casa Apple di qualche anno fa e sicuramente può essere un buon affare approfittare quest’oggi dello sconto del 13% che riguarda tale device. Il prezzo dell’iPhone 11 nero da 128GB di memoria interna è di 669 euro, con un risparmio di 100 euro rispetto a costo precedente proposto da Amazon.

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Un’offerta di tutto rispetto che potrà essere l’occasione giusta per acquistare finalmente tale top di gamma targato Apple. Pur non essendo il flagship di ultimissima generazione, questo iPhone 11 è ancora piuttosto competitivo nella fascia alta del mercato, con prestazioni di alto livello che non passano di certo inosservate. Prima però di inoltrarci nelle specifiche tecniche di rilievo di questo smartphone a marchio Apple, è bene precisare come l’offerta odierna presente su Amazon sia disponibile con i vantaggi dei servizi Prime.

Ciò significa che le spese di spedizione sono gratuite e che soprattutto in meno di 24 ore questo top di gamma sarà a casa vostra. Chi non è abbonato a Prime può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed approfittare dei vantaggi sopra citati. Ricordiamo infine come questo iPhone 11 sia dotato di un display Liquid Retina HD da 6,1″ (LCD), sia resistente all’acqua ed alla polvere con la possibilità di arrivare a due metri di profondità per circa mezz’ora.

Molto interessante è il comparto fotografico grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps. Per la fotocamera anteriore spazio ad una TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Infine non manca il Face ID ed il processore A 13Bionic.