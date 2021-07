In un’estate caratterizzata dai period drama per Rai3, parte Una Strada Verso il Domani 3: il terzo capitolo della saga che ha raccontato gli anni 50 in Ku’damm 56 e Ku’damm 59, debutta sabato 3 luglio in prima serata. In Ku’damm 63 – Una Strada Verso il Domani Caterina Schollack (Claudia Michelsen) e le sue tre figlie Monika, Helga ed Eva sono nella Berlino del 1963, alle prese con un mondo occidentale che sta rapidamente cambiando volto e diventando più liberale e moderno.

Una Strada Verso il Domani 3, miniserie in tre puntate, continuerà a raccontare la storia di una famiglia tedesca nella Berlino del Dopoguerra, che ora tra gli echi internazionali della moda e della musica è diventata una città più aperta al resto d’Europa e del mondo.

In Una Strada Verso il Domani 3 Monika (Sonja Gerhardt) e le sue sorelle continuano a lottare in una società ancora maschilista e patriarcale per ottenere una maggiore libertà ed emancipazione, cercando di realizzare non senza difficoltà le loro aspirazioni. La loro madre non ha ancora familiarizzato con le novità degli anni Sessanta e sembra ancora ancorata al passato tra nostalgia e rimpianto, mentre le tre ragazze sono cresciute e pronte ad affrontare le sfide che la vita presenterà loro.

In Una Strada Verso il Domani 3 Helga (Maria Ehrich), sposata con Wolfgang, assume il ruolo di direttrice della scuola di ballo Galant, circostanza che le permetterà di incontrare un affascinante insegnante di danza di origini argentine e di vivere con lui una passione mai provata prima, con tutte le conseguenze del caso. Eva (Emilia Schule) è vittima del marito Jurgen, medico molto più anziano di lei che la tratta in modo violento e autoritario, ma nonostante i soprusi riuscirà a difendersi e a reagire con forza: dopo essere finita in coma per le violenze del marito, ora è divenuta una nota gallerista e lo ricatta pur di ottenere la sua libertà. Monika sembra invece la più felice delle tre: compositrice, ha sposato Joachim di cui è innamorata e aspettano un figlio, ma la sua serenità durerà ben poco: a causa di un aborto spontaneo perde il bambino e finisce in una spirale depressiva.

Diretta da Sabine Bernardi, Una Strada Verso il Domani 3 è scritta da Marc Terjung, insieme a Johannes Rothe e Seraina Nyikos. Le due puntate successive saranno in onda su Rai3 venerdì 9 e sabato 10 luglio, sempre in prima serata.