Lovecraft Country cancellato: la serie HBO, basata sul romanzo del 2016 di Matt Ruff, non avrà una seconda stagione. La decisione sembra sia giunta di comune accordo tra il network via cavo e la produzione.

La storia segue l’iniziale viaggio on the road del veterano di guerra Atticus (interpretato da Jonathan Majors) alla ricerca del padre scomparso (Michael Kenneth Williams) attraverso l’America nell’era di Jim Crow. Nella serie, i mostri creati dallo scrittore H.P. Lovecraft diventano sinonimo di razzismo contro cui Atticus, l’amica Leti (Journe Smollet) e i loro parenti devono combattere.

“Non andremo avanti con una seconda stagione di Lovecraft Country “, ha detto la HBO tramite un comunicato. “Siamo grati per la dedizione e l’abilità artistica del talentuoso cast e della troupe, e a Misha Green, che ha realizzato questa serie rivoluzionaria. E ai fan, grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio”.

Nel cast anche Courtney B. Vance, Aunjanue Ellis, Wunmi Mosaku, Tony Goldwyn e Jaime Chung.

Il viaggio di Atticus si è concluso con la prima e unica stagione, ma la showrunner e produttrice Misha Green ha fatto intendere di aver già delineato una mappa per un ipotetico seguito. La seconda stagione sarebbe iniziata in un nuovo mondo; quel nuovo mondo è un paese che si trova dove si trovavano gli Stati Uniti. Gli “Stati Sovrani d’America” ​​sono divisi in quattro zone distinte: la Nuova Repubblica Negra a sud, il Jefferson Commonwealth a nord-est e le Terre dei Bianchi nel mezzo, con le Nazioni Tribali dell’Occidente che dominano la metà occidentale della nazione.

La mappa è la seguente, condivisa dalla stessa Green su Twitter:

A taste of the Season 2 Bible. Wish we could have brought you #LovecraftCountry: Supremacy. Thank you to everyone who watched and engaged. 🖤✊🏾 #noconfederate pic.twitter.com/BONbSfbjWg — Misha Green (@MishaGreen) July 3, 2021

La serie è andata in onda in Italia su Sky Atlantic nell’ottobre 2020, con il titolo di Lovecraft Country – La terra dei demoni.