Nella snervante attesa che ci separa dall’uscita del Huawei P50, oggi 3 luglio almeno, abbiamo una certezza in più. Questa riguarda la certificazione della nuova ammiraglia appena registrata in CIna con importanti dettagli relativi alla tecnologia di ricarica della batteria del successore del Huawei P40.

Come riporta anche la fonte di settore Huawei Central, il produttore asiatico avrebbe certificato un nuovo smartphone nel modello siglato come JAD-AL50. L’operazione è avvenuta presso la China Compulsory Certificate (3C) e sarebbe propedeutica al lancio del dispositivo, come pure già detto, probabilmente collocata nel corso di questo mese di luglio (la data del 29 sarebbe tra le più papabili).

Per quanto non ci sia l’assoluta certezza del fatto che il modello etichettato come il JAD-AL50 sia proprio il Huawei P50 ci sono un paio di indizi che vanno in questa direzione. Il dispositivo sarebbe dotato di caricabatterie HW-100600C00 e HW-110600C02: entrambi supportano la ricarica rapida da 66 W e mantengono la retro-compatibilità con dispositivi da 40 W e 10 W. Si tratta della stessa tecnologia a bordo delle ultime ammiraglie, in ordine di tempo, Huawei Mate 40: insomma è verosimile che, per il prossimo arrivato, si sia optato per la stessa soluzione. Altro dettaglio non trascurabile è il fatto che il dispositivo certificato sarebbe solo 4G e non 5G: da qualche giorno infatti, alcuni informatori su Weibo hanno ribadito che il top di gamma (almeno in una fase iniziale) non sarò lanciato in una sua versione 5G (per carenza di chip) e dunque pure questo aspetto concorre nella direzione del successore dei Huawei P40.

Se questo, come è abbastanza ovvio, sarà il mese del lancio dei Huawei P50 lo scopriremo abbastanza presto. Non dovrebbe neanche mancare molto alla diffusione degli inviti (di certo per un evento solo online) per la presentazione dei device. Sempre nel brevissimo tempo, dovrebbe essere lanciata anche la nuova serie Huawei Nova 9.