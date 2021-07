Da giorni ormai si parla di The Walking Dead 11 su Disney+ e finalmente è arrivata la conferma ufficiale. La serie tv AMC che fino a questo momento ha affollato i canali Fox di Sky, è pronta per il trasloco con buona pace da parte di tutti coloro che adesso potranno seguire i loro beniamini on demand sulla piattaforma.

Da oggi, 2 luglio, sono disponibili in Italia su Star all’interno di Disney+ le prime dieci stagioni della serie e la prima parte di The Walking Dead 11 arriverà in Italia sulla piattaforma streaming a partire dal 23 agosto quindi un giorno dopo l’uscita Usa. Sin dal primo momento in cui si è parlato della possibilità di vedere i primi episodi sulla piattaforma Disney in molti hanno pensato anche alla messa in onda della nuova stagione in arrivo ad agosto ma la conferma della presenza della rete FOX su Sky aveva spazzato via i rumors, almeno fino ad adesso.

Le anticipazioni su The Walking Dead 11

Basate sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman, le prime 10 stagioni di The Walking Dead hanno diviso il pubblico sin dal loro esordio e anche la stagione 11 si prepara a fare lo stesso. I primi due episodi sono diretti da Kevin Dowling e scritti da Angela Kang e Jim Barnes pronti a raccontare quale sarà la vita di Alexandria adesso che non è più il posto sicuro di un tempo a causa della strage e della devastazione provocata dai Sussurratori.

I superstiti saranno costretti a rifortificare la città e a trovare il cibo necessario per un numero sempre più crescente di persone alla luce della caduta del Regno e dell’incendio di Hilltop. A loro si uniscono anche Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens, che hanno fatto capolino nel finale della decima stagione. Le tensioni aumenteranno a causa degli eventi passati e più stanchi e affamati che mai, i sopravvissuti devono scavare più a fondo per trovare la forza di salvaguardare la vita dei loro figli.

Dall’altro lato, in The Walking Dead 11, scopriremo anche cosa ne sarà di Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess ancora prigionieri di misteriosi soldati che fanno parte di un gruppo più grande e poco collaborativo. Pronti quindi? La maratona inizia oggi su Star di Disney+.