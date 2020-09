Il trailer di The Walking Dead 11 ha accompagnato la notizia che la nuova stagione della serie (in versione xxl) sarà anche l’ultima e non solo. In questi giorni si è molto parlato del drama apocalittico di AMC soprattutto perché il prossimo 5 ottobre, in Italia, andrà in onda il gran finale della decima stagione, l’episodio rimasto in sospeso con lo stop alla produzione per via dell’emergenza Coronavirus, ma anche perché una valanga di novità ha travolto i fan.

Il trailer di The Walking Dead 11 ha messo insieme una serie di scene cult di questi anni ma ha mostrato anche alcune cose nuove che saranno al centro degli episodi in onda tra l’autunno 2021 e il 2022 e che metteranno fine alla storia di Rick Grimes (già uscito di scena da un po’) e i suoi per sempre.

Il trailer ha regalato un nuovo sguardo ai nuovi personaggi che si riveleranno in “A Certain Doom”, il finale della stagione 10 in onda il 4 ottobre su AMC. e, in particolare, ad alcuni soldati in armatura del Commonwealth, la comunità di cui fino a questo momento abbiamo sentito solo parlare. Sarà Eugene (Josh McDermitt) che, in contatto radio con Stephanie (Margot Bingham), ha intrapreso un viaggio con King Ezekiel (Khary Payton), Yumiko (Eleanor Matsuura) e Princess (Paola Lázaro) proprio per incontrare il gruppo a Charleston, West Virginia, mentre gli alleati a casa porranno fine alla guerra contro i Sussurratori.

Gli ultimi secondi del trailer mostrano un soldato armato vestito con un’armatura bianca simile a Stormtrooper indossata esclusivamente da ufficiali dell’Esercito del Commonwealth, saranno loro i grandi e ultimi nemici che i nostri superstiti dovranno affrontare? A quale prezzo? A quanto pare la nuova comunità, almeno da quanto ha anticipato Scott Gimple, non è legata a quella degli elicotteri che ha in “mano” Rick Grimes ma questo non significa che le due cose non possano essere collegate. Ecco il trailer di The Walking Dead 11:

Sullo sfondo rimane la questione spin-off. Dopo l’annuncio che ce ne sarà uno incentrato su Daryl e Carol, in molti speravano che ce ne fosse uno su Maggie o su Negan ma sembra che la risposta sia negativa, almeno per il momento. Altri spettacoli legati a The Walking Dead sono in “varie fasi di discussione” ma non c’è alcuna indicazione sul loro contenuto o su quale sarà il personaggio di riferimento sui quali punteranno. I fan sanno bene che tra i due è sicuramente un possibile spin-off su Negan quello che potrebbe trovare una luce alla fine del tunnel per via dell’interessamento di Jeffrey Dean Morgan mentre la bella Lauren Cohen è già “scappata” una volta dalla serie e dal suo personaggio, perché dovrebbe volere uno spin-off a lei dedicato?