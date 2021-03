Arriva in queste ore la conferma dell’avvio della distribuzione per un nuovo aggiornamento ottimizzato su Huawei P20 Lite. Si tratta di un pacchetto software che, a conti fatti, conferma quanto vi abbiamo riportato alcune settimane fa, in riferimento al nuovo inserimento del device tra quelli che avrebbero ottenuto patch trimestrali. Scenario che puntualmente si sta verificando anche in Europa, almeno stando alle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 27 marzo per il pubblico italiano.

Huawei P20 Lite pronto a ricevere l’aggiornamento 377

La novità del giorno, ad esempio, ci dice che lo stesso Huawei P20 Lite sia ormai in procinto di ricevere una volta per tutte l’aggiornamento 377. A conti fatti, si tratta della patch di febbraio, con la quale potremo ottenere una maggiore protezione rispetto alle minacce con le quali spesso e volentieri i device meno recenti devono fare i conti. Secondo quanto riportato da Huawei Central, ad oggi sono frammentarie le notizie disponibili sul pacchetto software.

Oltre ad avere un peso di poco superiore ai 200 MB, il nuovo firmware per Huawei P20 Lite impostato sulla patch di febbraio 2021 ha il merito di risolvere due vulnerabilità che il bollettino ufficiale dell’azienda ha definito critiche. Altre 26 hanno priorità elevata e 77 sono di livello medio. Come accennato, poi, l’aggiornamento in questione (come tutti gli altri di questo tipo) migliora la sicurezza del sistema. Stando alle prime informazioni raccolte finora, non dovrebbero essere aggiunte ulteriori funzionalità per il pubblico.

Nonostante si abbia da tempo la certezza che lo smartphone non sarebbe andato oltre EMUI 9.1, quanto riportato questo sabato conferma ancora una volta che lo stesso Huawei P20 Lite non sia finito nel dimenticatoio. Staremo a vedere quali saranno i prossimi step che riuscirà a fare, sperando che questa situazione possa durare più a lungo possibile qui in Italia.