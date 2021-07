Inutile cercare un numero verde di assistenza DAZN, e a dire la verità neanche uno a pagamento. Non esiste, per il momento, un recapito telefonico italiano al quale fare riferimento per ottenere supporto da un’operatore nel caso si vogliano conoscere le condizioni delle offerte o magari ricevere aiuto in caso di problemi tecnici. Cià non toglie che esistono altre modalità messe in campo per customer care dei clienti del servizio. Queste riguardano la chat, la mail ma anche i profili social Twitter e pure Facebook.

L’assistenza DAZN, in prima battuta, si ottiene passando per il sito del servizio. L’ideale sarebbe partire dalla guida ai problemi più comuni e dunque entrare in chat per chiedere supporto per qualsiasi motivo. Va chiarito che il primo feedback sarà dell’assistente virtuale ZED, pure abbastanza solerte nel rispondere alle varie richieste. Insistendo nel tentativo di parlare con un operatore, il sistema renderà possibile l’invio di una mail ad un consulente che risponderà alla richiesta di aiuto nel minor tempo possibile.

L’alternativa alla prima formula di assistenza DAZN via chat è quella che fa ricorso alla pagina Facebook ufficiale di DAZN Italia. Monitorando i post e i commenti in bacheca fa piacere constatare che il i clienti desiderosi di supporto vengono contattati in breve tempo. Discorso molto simile riguarda anche il profilo Twitter della società che può essere interpellato sia con un classico cinguettio che con un direct message privato.

Ritornando al discorso del numero verde di assistenza DAZN mancante all’appello va detto che difficilmente, anche nel prossimo futuro, assisteremo al suo lancio. Sempre più aziende innovative che erogano servizi fanno ricorso a modalità di comunicazione alternative con i loro clienti. Per DAZN che è partita già da tempo proprio in questa direzione sarebbe alquanto anomalo ritornare sui propri passi: in ogni caso, staremo a vedere cosa succederà.