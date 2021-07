Rispetto ai suoi ruoli negli ultimi anni è una Sandra Oh inedita quella nel teaser di The Chair, la serie comedy in sei episodi in arrivo su Netflix quest’estate. Ideata dagli showrunner de Il Trono di Spade DB Weiss e David Benioff e dall’attrice Amanda Peet, la serie vede la Oh nei panni della protagonista, la professoressa Ji-Yoon Kim, alle prese con la sua promozione a capo del dipartimento d’inglese della fittizia Pembroke University a cui cercherà di impartire diversi cambiamenti.

Nel teaser di The Chair il personaggio della Oh arriva baldanzoso al suo primo giorno di lavoro alla guida del dipartimento, particolarmente entusiasta di essere la prima persona di colore in assoluto a presiederlo nella storia dell’istituto. La dottoressa è piuttosto entusiasta di essersi insediata nel suo ruolo e scopre orgogliosamente una targhetta ironica.

Ma l’allure da prof. al comando dura poco perché il teaser di The Chair si chiude con la Kim in bilico sulla sua seggiola, fino a cadere rovinosamente sul pavimento. Sinonimo del fatto che il suo nuovo ruolo non sarà così semplice da gestire e che il seggio su cui si è insediata, accolta come “ultimo disperato tentativo” per salvare un dipartimento che è “una nave che affonda“, non è poi così stabile.

Nel teaser di The Chair appare la sola Oh, ma nel cast della serie sarà affiancata da Holland Taylor di Due Uomini e Mezzo, dalla star di Transparent Jay Duplass, da Bob Balaban di Seinfeld e da Nana Mensah di Tredici nei panni di diversi personaggi che popolano la Pembroke University. Ecco il teaser di The Chair, che arriva dopo le prime immagini promozionali diffuse da Netflix.

The Chair è coprodotto e co-creato dalla moglie di David Benioff, l’attrice Amanda Peet, e sarà distribuito su Netflix venerdì 27 agosto.