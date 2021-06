La serie Netflix The Chair è il nuovo progetto di Sandra Oh dopo il successo di Killing Eve, che l’ha portata a vincere il suo secondo Golden Globe in carriera dopo quello per Grey’s Anatomy e a un passo dall’Emmy Award.

L’annuncio dell’uscita della serie Netflix The Chair è arrivato lo scorso maggio, quando lo streamer ha diffuso la trama e una prima immagine promozionale dello show.

Il debutto della serie Netflix The Chair è fissato per il 27 agosto, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. E ora la piattaforma ha divulgato le prime immagini promozionali dei 10 episodi della serie.

Per la prima volta Sandra Oh e gli altri protagonisti della serie Netflix The Chair appaiono nei panni dei loro personaggi, in questa galleria di scatti con cui lo streamer fornisce un primo sguardo alla sua commedia originale.

https://twitter.com/netflix/status/1392534363376545796?s=19

Le prime immagini della serie Netflix The Chair ritraggono principalmente il personaggio di Sandra Oh, che è anche produttrice esecutiva della serie, in ambiente accademico e nella sua casa. La trama è incentrata infatti sulla vita della professoressa Ji-Yoon (Oh), la prima donna presidente del dipartimento di inglese della Pembroke University su cui pesano grandi aspettative. Ad aiutarla in questa sfida di prima donna asiatica a sedere su quello scranno c’è professoressa Joan Hambling (Taylor), una docente di inglese spiritosa e vivace che lavora nel dipartimento è la sua intima amica e confidente, mentre a casa aspettano J-Yoon un marito e una figlia.















Foto: ELIZA MORSE/NETFLIX © 2021

La serie Netflix The Chair è stata creata da Amanda Peet (The Romanoffs) con suo marito David Benioff insieme a Dan Weiss ed è parte di una lunga lista di produzioni del duo di Game of Thrones nell’ambito del loro accordo multimilionario siglato con Netflix.