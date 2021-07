Anche Ornella Vanoni, con Colapesce e Dimartino, si butta nella mischia dei tormentoni estivi. Dopo L’Allegria di Gianni Morandi, brano scritto da Jovanotti, Mille di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e il featuring di Achille Lauro con Antonello Venditti sulle note di Notte Prima Degli Esami, la nuova tendenza è l’accostamento tra i pesi massimi del pop contemporaneo e i grandi artisti della musica italiana.

Ornella Vanoni con Colapesce e Dimartino

Era il 23 aprile quando i due cantautori siciliani, forti del successo di Musica Leggerissima in gara a Sanremo 2021, partecipavano a Propaganda Live nel corso della loro rubrica in cui, solitamente, si improvvisavano critici musicali per demolire l’ospite di turno. Quella sera l’ospite era Ornella Vanoni e il duo non si era sentito di giocare più di tanto.

Per questo Colapesce e Dimartino avevano proposto alla cantante milanese un duetto di cui avevano accennato le prime note. Quel pezzo era Toy Boy. La collaborazione di Ornella Vanoni con Colapesce e Dimartino è diventata realtà e vedrà la luce domani, venerdì 2 luglio, su tutte le piattaforme streaming e su tutte le radio.

Toy Boy

Toy Boy sarà una bossanova dal taglio ironico, con atmosfere ispirate al disco La Voglia La Pazzia L’Incoscienza L’Allegria (1976) di Ornella Vanoni, nato da una collaborazione tra l’artista milanese, il poeta brasiliano Vinicius De Moraes e il leggendario chitarrista Toquinho.

Il lancio del singolo sarà accompagnato dal video ufficiale firmato da Luca Guadagnino (Melissa P., Chiamami Col Tuo Nome, Suspiria, We Are Who We Are) che sarà online a partire dalle 14 di domani, venerdì 2 luglio. Le riprese sono state effettuate alle isole Eolie nel video vedremo i due cantautori impegnati a corteggiare l’interprete milanese.

Toy Boy, la prima esperienza di Ornella Vanoni con Colapesce e Dimartino, è un brano prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo.