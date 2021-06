L’Allegria di Gianni Morandi è un brano da rock’n’roll acrobatico. Lo aveva annunciato Jovanotti, autore del pezzo, in un post pubblicato ieri in cui annunciava a sorpresa questa inedita collaborazione. Una promessa mantenuta, senza troppi giri di parole.

L’Allegria di Gianni Morandi

Un titolo audace, quello scelto dai due artisti per dare un nome alla loro collaborazione. L’Allegria di Gianni Morandi è un brano movimentato e motivazionale. La voce del cantautore di Monghidoro si muove veloce tra sillabe e parole, perfettamente allineata con il groove dell’arrangiamento che ricorda tanto i balli scatenati degli anni ’60 più sorridenti e spensierati.

Un lavoro per il quale Lorenzo Cherubini e Morandi si sono affidati a Rick Rubin, produttore anche di Oh, Vita di Jovanotti e di altri artisti internazionali come Red Hot Chili Peppers, Slayer e tanti altri. Per lavorare con Rubin i due artisti hanno visitato gli studio Shangri La di Malibu prima che i governi, con lo scoppio della pandemia, decretasse tutte le chiusure.

Il progetto, infatti, nasce prima dell’arrivo del Covid-19. Gianni Morandi aveva chiesto a Jovanotti di scrivere una canzone per lui, nello stile di Penso Positivo o Ragazzo Fortunato. Lorenzo aveva accettato e, nei giorni del ricovero di Morandi per le gravi ustioni, il cantautore romano gli aveva fatto sapere di essere all’opera.

Una collaborazione inedita

Negli ultimi giorni i due artisti si sono incontrati a Milano per definire il pezzo. Oggi L’Allegria di Gianni Morandi racconta quella voglia di ripartenza che ognuno può sentire propria.

Ecco le parole di Gianni Morandi:

“Un brano che mi coinvolge totalmente e che mi ha regalato Jovanotti, uno degli artisti più innovativi che io stimo di più”.

Jovanotti ha inoltre dichiarato:

“Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa. La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere”.

L’Allegria di Gianni Morandi, scritta e composta da Jovanotti, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming musicale e in rotazione radiofonica, un lancio deciso verso l’estate e un inno alla rinascita di un artista, di un Paese e di tutto il mondo.

Testo