A gran sorpresa Achille Lauro duetta con Venditti. Il video è comparso sui canali ufficiali della voce di Rolls Royce che ha colto l’occasione per confessare tutta l’emozione di quel momento. I due artisti, Antonello Venditti al pianoforte e alla voce e Lauro De Marinis alla sola voce, eseguono il pezzo sotto lo sguardo ammirato di Edoardo Manozzi, noto ai più come Boss Doms, che sorride mentre osserva i due artisti nell’intimità della musica.

Notte Prima Degli Esami, questo il brano scelto, viene riproposta con questo duetto inedito. Il brano è passato la storia come colonna sonora ufficiale della grande attesa per l’esame di maturità, ogni anni, per ogni studente. Antonello Venditti la pubblicò nel 1984 come lato B del singolo Ci Vorrebbe Un Amico. Il testo offre una serie di spaccati di vita della vita notturna di Roma, raccontata prima da 4 musicisti che hanno appena lasciato il Folk Studio e attraversano la città trascinando gli strumenti, poi da due maturandi che si incontrano di nascosto alla vigilia degli esami.

Intorno ai protagonisti l’intera città si muove, dalla polizia alle ambulanze ai padri e le madri in piedi con il biberon in mano. Con questo grande classico Achille Lauro duetta con Venditti mentre è ancora impegnato con la seconda stagione di Celebrity Hunted 2 e dopo aver firmato un contratto con Amazon Prime che lo impegnerà per due anni nella produzione di tanti contenuti, dai film ai documentari.

Quest’anno Achille Lauro ha lanciato il suo nuovo album Lauro dopo aver partecipato al Festival di Sanremo come super ospite. Oggi, in tanti, sperano che il duetto con Venditti venga inciso mentre Lauro dice di sognare di portare quel sogno realizzato su un palco, lasciando spazio a tante interpretazioni.

Di seguito il video in cui Achille Lauro duetta con Venditti e il messaggio lasciato ai fan: