Mancano ormai pochi giorni alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset e i rumors si sprecano ormai soprattutto quando si tratta di Barbara d’Urso e del suo destino. In molti sono pronti a scommettere che non ci sarà posto per lei in prima serata mentre altri ancora che alla conduttrice sarà destinato uno spazio piccolissimo tanto che si parla di una striscia ridotta di Pomeriggio5 ripulendolo un po’ dal trash di cui si era macchiata in questi ultimi anni, ma cosa c’è di vero?

Al momento niente visto che Barbara d’Urso vive tranquilla le sue vacanze mentre sul web esplode un’altra bomba che parla dell’arrivo di Silvia Toffanin al posto di Barbara d’Urso. La conduttrice leader del sabato pomeriggio potrebbe trovare un’altra ubicazione e prendere, in qualche modo, proprio il posto della d’Urso in tv.

In queste ultime ore si parla dell’arrivo di Silvia Toffanin alla Domenica pomeriggio lasciando la sua comfort zone del sabato e provando ad essere come Mara Venier ovvero tenendo le redini di un programma fatto soprattutto di ospiti e interviste senza trash e salottini dove il tono delle discussioni arriva alle stelle. A quel punto, proprio come avviene adesso nella domenica pomeriggio di Rai1, potrebbe essere un avvicendamento con un altro programma e un’altra conduttrice che potrebbe essere addirittura Adriana Volpe.

Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale e non si capisce bene nemmeno quali siano i nuovi progetti annunciati da Barbara d’Urso e cosa implichino queste novità, ma non sappiamo bene quale sarà il programma ad essere sacrificato sugli altari del cambiamento. Davvero Silvia Toffanin lascerà il suo posto al sabato pomeriggio oppure no? Lo scopriremo nei prossimi giorni quando i palinsesti verranno annunciati ufficialmente.