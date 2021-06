Già tempo di giro di boa per I Misteri di Brokenwood 7, partito in prima visione due domeniche fa su Giallo, che trasmette la serie sin dalla prima stagione in onda in Italia nel 2016: la programmazione del poliziesco neozelandese raggiunge quota metà stagione con l’episodio in onda domenica 27 giugno, in prima serata dalle 21.10 sul canale free dedicato agli appassionati di delitti e misteri.

I Misteri di Brokenwood 7 ha appena registrato un addio importante: il personaggio di Sam Breen (interpretato da Nic Sampson), presente sin dalla prima stagione, è uscito di scena nel secondo episodio di questa stagione. A subentrargli nella squadra è il nuovo detective Daniel Chalmers, interpretato dalla new entry Jarod Rawiri.

Il terzo episodio de I Misteri di Brokenwood 7 in onda il 27 giugno sul canale 38 del digitale terrestre si intitola Una Scomoda Eredità e riguarda un caso di tentata rapina culminato in un omicidio. Ecco la trama.

Quando quattro uomini mascherati tentano di rapinare la Banca di Risparmio di Brokenwood, tocca a Mike e alla squadra determinare quale di loro ha premuto il grilletto e ha ucciso il direttore della banca.

A differenza di tutte le precedenti stagioni I Misteri di Brokenwood 7 è composta da due episodi in più, 6 anziché 4. La programmazione in prima visione su Giallo è partita lo scorso 13 giugno e prevede la messa in onda di un solo episodio, della durata di circa un’ora e mezza e dunque in grado di coprire interamente la prima serata, ogni domenica sera dalle 21.10. A seguire in seconda serata, in replica, un episodio della stagione 19 de L’Ispettore Barnaby.

L’ultimo appuntamento con I Misteri di Brokenwood 7 su Giallo, col finale di stagione, è previsto il 18 luglio.