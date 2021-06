Dal 24 giugno parte su Giallo il nuovo appuntamento con L’Ispettore Barnaby 19: si tratta di una prima visione per il canale 38 del digitale terrestre, ma non un’anteprima assoluta, visto che gli stessi episodi sono già stati trasmessi in precedenza da La7.

L’Ispettore Barnaby 19 segue le indagini dell’astuto ispettore (interpretato da Neil Dudgeon) alle prese con i segreti inconfessabili delle comunità dei villaggi del Buckinghamshire, nella campagna inglese solo apparentemente serena e idilliaca. Nel primo episodio della stagione, Barnaby è chiamato ad intervenire alla vigilia della riapertura del villaggio fantasma di Little Auburn, rimasto abbandonato dall’epoca della Seconda Guerra Mondiale e ora riconvertito a meta turistica: l’omicidio di un uomo, la prima vittima di una serie di omicidi, sconvolgerà la località mettendone a repentaglio la rinascita.

L’Ispettore Barnaby 19 debutta in prima serata il 24 giugno su Giallo, con il primo episodio dal titolo Il Villaggio Risorto, trasmesso per la prima volta in Italia nell’estate 2017 da La7. Ecco la trama.

Una serie di omicidi colpisce il villaggio fantasma di Little Auburn, oggetto di un bando di gara per il suo rilancio. Barnaby indaga sui conflitti per l’eredità della famiglia Craven.

L’Ispettore Barnaby 19 è composta da sei episodi: Giallo ne trasmetterà uno a sera ogni giovedì in prima serata, seguito dalle repliche della terza stagione di Elementary.

La programmazione de L’Ispettore Barnaby 19 prende il posto di Alice Nevers – Professione Giudice, dopo le stagioni 13 e 14 trasmesse in prima visione da Giallo ogni giovedì la scorsa primavera. Partita nel 1997, L’Ispettore Barnaby conta ad oggi 22 stagioni e oltre 130 episodi trasmessi. La serie inglese è disponibile anche in streaming sulla piattaforma discoveryplus.it.