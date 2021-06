Secondo appuntamento con I Misteri di Brokenwood 7 su Giallo, in onda il 20 giugno: la serie in onda in prima visione in Italia ha debuttato domenica scorsa sul canale 38 del digitale terrestre, che ne trasmette un episodio a settimana della durata di circa 90 minuti.

La première di stagione de I Misteri di Brokenwood 7 ha rappresentato l’ultimo episodio di Nic Sampson, lo sceneggiatore e attore che ha interpretato il detective Sam Breen sin dalla prima stagione. Volto storico della serie neozelandese, Sampson ha deciso di lasciare la serie poliziesca per tornare stabilmente nel Regno Unito, dove vive, in modo da riavvicinarsi alla sua compagna.

A partire dal secondo episodio de I Misteri di Brokenwood 7, il suo personaggio è stato sostituito da Jarod Rawiri, che entra in scena nei panni del detective Daniel Chalmers. L’attore è noto al pubblico tv soprattutto per aver interpretato Mo Hannah in Shortland Street dal 2015 al 2020 e Tuwhare in Colonial Combat nel 2019.

Ecco la trama del secondo episodio de I Misteri di Brokenwood 7, dal titolo L’Anello della Discordia, in onda in prima serata dalle 21.10 domenica 20 giugno su Giallo.

Una casa di cura di Brokenwood si rivela una trappola mortale per uno dei suoi ospiti, lasciando Mike e il team con un caso veramente complicato da risolvere.

Questo secondo episodio de I Misteri di Brokenwood 7 che introduce un nuovo detective nella squadra guidata dal sergente Mike Shepherd (Neill Rea) sarà in onda su Giallo anche in replica, mercoledì 23 giugno in seconda serata, dalle 23.10, e sabato 26 giugno alle 17.10.

I Misteri di Brokenwood 7 è composta da sei episodi, due in più rispetto a tutte le precedenti stagioni: la serie è arrivata su Giallo nel 2016 e la programmazione nostrana ha già raggiunto quella originale neozelandese con i nuovi episodi del 2021.