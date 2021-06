C’è l’ufficialità dello sconto Sky con serie A limitata a partire dal prossimo campionato. I clienti della TV satellitare stanno ricevendo una comunicazione via mail che li informa del nuovo prezzo per i contenuti del pacchetto Sky Calcio, sostanzialmente rivisto dopo l’acquisizione dei diritti delle serie cadetta da parte del rivale DAZN. Per cercare di tamponare l’emorragia di abbonati verso altri lidi, eco rimodulato il costo dell’offerta.

Cosa vedranno i clienti nel triennio 2021/2024

Prima di concentrarsi sullo sconto Sky con la serie A limitata in un numero davvero importante di partite, è giusto chiarire quali saranno i contenuti garantiti comunque nel pacchetto calcio. In riferimento al campionato cadetto, i clienti potranno vedere 3 partite per ogni giornata, ossia quella del sabato delle 20:45, della domenica delle 12:30 e del lunedì delle 20:45. Tutte le partite della serie B saranno visibili e ancora 300 match dei campionati europei, la Bundesliga, e i migliori incontri della LIgue 1 francese.

Lo sconto applicato da Sky

Considerati i ridotti contenuti sportivi di serie A rispetto alle passate stagioni, lo sconto Sky è stato così ufficializzato: a partire dal 1 ottobre, tutto il pacchetto calcio costerà 5 euro al mese, automaticamente e senza che il cliente inoltri alcuna richiesta. Il ribasso effettivo rispetto all’attuale momento sarà paro a 10,20 euro. Ad ogni modo, dal prossimo 1 luglio e fino al 30 settembre, il costo della stessa offerta sarà anche azzerato in toto.

Recessione dal contratto

Nonostante lo sconto Sky, non c’è dubbio che in molti potranno optare per la recessione dal proprio abbonamento. La chiusura del pacchetto calcio potrà essere compiuta senza costi e penali e mantenendo tutti gli sconti e le promozioni valide per altri contenuti. L’operazione potrà essere effettuata entro il 31 dicembre. Nei primi 15 giorni di luglio, tutti gli abbonati riceveranno anche comunicazione con i dettagli relativi alla possibilità di recedere anche da tutta l’offerta Sky, sempre senza penali.