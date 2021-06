Dal 1° luglio si accendono due nuovi canali in cui vedere le serie Sky. In particolare, si tratta di Sky Serie e Sky Investigation. In automatico, quindi il canale Fox HD slitta al numero 116 e Fox Crime termina la sua messa in onda mercoledì 30 giugno.

Il 1° luglio Sky Serie inaugura il palinsesto con L’assistente di volo – The Fligh Attendant, la dark comedy con protagonista Kaley Cuoco di The Big Bang Theory. Cassie è un’assistente di volo/party girl spericolata e alcolista che si diverte a passare il tempo con colleghi e sconosciuti nei locali tra un viaggio e l’altro. Dopo una notte brava a Bangkok, si risveglia con il cadavere di un uomo che aveva conosciuto in volo, accanto a lei. Impaurita, Cassie non chiama la polizia, piuttosto pulisce la scena del crimine e torna indisturbata dalla sua cabin crew. Al ritorno a New York, trova l’FBI pronta a interrogare lei e i suoi colleghi su quanto accaduto a Bangkok. Incapace di ricostruire gli eventi di quella notte, Cassie comincia ad avere allucinazioni e inizia a credere di essere lei l’assassina.

Il 2 luglio, Sky Serie dà il via alla maratona di Outlander a partire dalla prima stagione, in attesa del sesto ciclo di episodi. Lunedì 5 luglio il canale propone Dracula, rivisitazione del classico di Bram Stoker con Jonathan Rhys-Meyers nei panni di un sanguinario conte americano che giunge nella Londra vittoriana in cerca di vendetta.

Da martedì 6 luglio, al via su Sky Serie la maratona di Reign. Mercoledì 7 luglio c’è una prima visione con I Luminari – Il destino nelle stelle, miniserie con Eva Green nei panni di un’avventuriera, Anna Wetherell, che viaggia dal Regno Unito per iniziare una nuova vita nella West Coast dell’Isola del Sud durante la West Coast Gold Rush del 1860.

Per quanto riguarda Sky Investigation, la programmazione inizia il 2 luglio con la serie inglese The Coroner in prima visione. Da sabato 3 luglio prosegue The Blacklist 8 con gli episodi della nuova stagione, a partire dall’8×18. Domenica 4 luglio un’altra prima tv con Bulletproof, altra serie inglese che segue le indagini di una coppia di detective della National Crime Agency (NCA) che indagano su alcuni dei criminali più pericolosi del paese, compresi trafficanti di droga e rapinatori armati.

Da lunedì 5 luglio parte la maratona di Elementary con due episodi a settimana; dal 6 luglio inizia una nuova serie, il legal drama Avvocati di famiglia, serie canadese in cui un’avvocatessa alcolizzata in via di guarigione è costretta a lavorare per il padre e al tempo stesso a conoscere i fratellastri che non aveva mai incontrato. Mercoledì 7 luglio al via Bull dalla prima stagione.

Infine l’8 luglio al via in prima tv Il Giustiziere, reboot della serie Un giustiziere a New York. Protagonista stavolta è una donna enigmatica, interpretata da Queen Latifah, Robyn McCall che è la figlia segreta di Robert McCall, personaggio principale della serie originale.