C’è anche la nuova serie di Kaley Cuoco, L’assistente di volo, tra le novità di luglio del catalogo Sky. Dal 1° del mese sbarcheranno sulla piattaforma ben 4 nuovi canali, disponibili per gli abbonati, con un centinaio di titoli.

Nel particolare: il primo è Sky Serie (canale 112), che offre un’ampia varietà di generi e tante produzioni internazionali. Tra queste citiamo i titoli Sky Original come Ridatemi mia moglie e A casa tutti bene – La serie. Anche la serie di Kaley Cuoco, L’assistente di volo – The Flight Attendant, sarà disponibile da luglio.

La dark comedy, tratta dall’omonimo romanzo di Chris Bohjalian, vede la Penny di The Big Bang Theory nei panni di Cassie, un’assistente di volo/party girl spericolata e alcolista che si diverte a passare il tempo con colleghi e sconosciuti nei locali tra un viaggio e l’altro. Dopo una notte brava a Bangkok, si risveglia con il cadavere di un uomo che aveva conosciuto in volo, accanto a lei. Impaurita, Cassie non chiama la polizia, piuttosto pulisce la scena del crimine e torna indisturbata dalla sua cabin crew. Al ritorno a New York, trova l’FBI pronta a interrogare lei e i suoi colleghi su quanto accaduto a Bangkok. Incapace di ricostruire gli eventi di quella notte, Cassie comincia ad avere allucinazioni e inizia a credere di essere lei l’assassina.

In USA, L’assistente di volo è stata una serie di gran successo per la piattaforma HBO Max, che l’ha rinnovata per una seconda stagione. Per il suo ruolo, Kaley Cuoco ha ricevuto il plauso della critica, guadagnando una nomination ai Golden Globe nella categoria miglior attrice in una serie commedia/musicale.

Tra le altre novità del canale Sky Serie segnaliamo: la miniserie I Luminari – Il destino nelle stelle con Eva Green e Transplant, medical drama canadese con protagonista un giovane medico sfuggito alla guerra civile in Siria.

Il secondo nuovo canale è Sky Investigation (al 114 del telecomando), che ospita decine di titoli di genere crime/poliziesco. Tra questi: Coroner, con Serinda Swan nei panni di un medico legale che affianca la polizia di Toronto; Il Giustiziere, crime drama a tinte action con Éric Cantona; il legal drama Avvocati di famiglia – Family Law con Victor Garber a capo di una famiglia piuttosto disfunzionale e di un ufficio legale specializzato in diritto di famiglia; e il crime drama The Equalizer, con Queen Latifah, remake dell’omonima serie degli anni ’80.

C’è poi Sky Documentaries (canale 122 e 402), che offre documentari di approfondimento e d’inchiesta; e infine Sky Nature (canale 124 e 404), dedicata agli appassionati di natura e animali, con contenuti di alta qualità e reportage dal mondo.